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Сергей Трофимов, более известный под псевдонимом Трофим, признался, что не хотел отпускать дочь Елизавету на проект "Голос.Дети". Причина переживаний артиста была достаточно веской.
Напомним, Елизавета принимает участие в восьмом сезоне музыкального шоу. Наставником девочки является Егор Крид. На прошлой неделе Трофимова вместе с еще одной участницей Анной Волковой прошла в следующий тур.
Естественно, не обошлось без слухов о том, что исполнитель хита "Город Сочи" протолкнул наследницу в проект. Именно по этой причине Сергей не хотел, чтобы дочь участвовала в "Голосе". Певец желал огородить ее от упреков и беспочвенной критики.
Однако Елизавета приняла решение стать частью шоу. Трофимов рассказал, что девочка пришла туда с хорошим бэкграундом. По словам знаменитости, наследница долгое время занимается вокалом с профессиональными педагогами.
"Я ее считаю уже профессиональной певицей. Она много участвует в конкурсах, получает Гран-при", – добавил артист.
Он отметил, что в прошлом году Елизавета не прошла отбора на популярную передачу. Тогда Сергей выдохнул, не зная, что в следующем году дочь попадет на проект, передает "Собеседник".
Перед первым выходом на сцену певец дал наследнице напутствие. Трофим сообщил, что "Голос" подарит ей возможность набраться опыта и посмотреть изнанку шоу-бизнеса.
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