Любовь актрисы и студента преодолела все преграды

Знаменитая артистка Евгения Дмитриева особенно полюбилась российскому телезрителю своими ролями в популярных сериалах "Физрук", "Склифосовский" и других. При этом мало кому известно, какие страсти бурлили в личной жизни знаменитости.



Первой любовью будущей звезды телеэкранов, а тогда простой студентки Щепкинского училища, стал ее сокурсник Андрей Кайков. Артист прославился на всю страну после участия в шоу "6 кадров". Евгения была безумно влюблена в Андрея и буквально преследовала его. Несколько лет молодой человек держал оборону и не обращал внимание на романтические чувства однокурсницы.

Только к четвертому курсу сердце недоступного красавца растаяло, и он благосклонно ответил на ухаживания девушки. Влюбленные поженились, однако бытовые трудности и частые расставания из-за выбранной профессии разрушили эти отношения. Впрочем, сейчас знаменитые артисты крепко дружат.

Обширное внимание прессы было приковано к Дмитриевой в 2011-м году. Звезда была в интересном положении, однако никому не рассказывала, кто является отцом ее будущего ребенка. Журналисты ломали голову в догадках, а актриса отмалчивалась и не реагировала на провокационные вопросы.

Еще больше общественность изумилась, когда Евгения снова забеременела уже в 2018-м году. Тогда звезде было 46 лет. В общении с прессой артистка лишь объявила, что давно замужем и счастлива, однако имя избранника оставила в тайне, пишет издание "Так просто".

В этот раз журналисты решили докопаться до правды и выяснили, что супругом Дмитриевой стал ее бывший студент Владимир Киммельман. У возлюбленных солидная разница в возрасте – целых 18 лет. Однако такие условности не способны остановить настоящие чувства. Примечательно, что в 2011-м году на экраны вышла кинолента "Воин.com", в которой звезды сыграли мать и сына.