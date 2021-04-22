"Мой мужчина вне конкуренции": Карпович откровенно рассказала о чувствах к Прилучному

"Мой мужчина вне конкуренции": Карпович откровенно рассказала о чувствах к Прилучному
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса находится на седьмом небе от счастья

Пока артисты Мирослава Карпович и Павел Прилучный официально не объявили, что состоят в отношениях. Однако журналисты и поклонники не сомневаются, что звезды давно крутят роман. В свежем интервью прославившаяся на сериале "Папины дочки" актриса объявила, что в восторге от своего возлюбленного.

Карпович решила сохранить остатки интриги и не произнесла имя Прилучного. Своего избранника она называет просто "мой мужчина". При этом знаменитость готова рассказывать о личном счастье. Мирослава призналась, что любимый человек постоянно делает ей приятные сюрпризы и не дает заскучать.

Влюбленные часто без повода устраивают друг другу праздники и в целом живут душа в душу. Карпович даже поделилась семейными подробностями. На днях в ее доме состоялся общий ужин. Приготовление мяса было возложено на мужские плечи. Прилучный не лучшим образом справился с этой задачей и пересолил сытное угощение. Однако для влюбленной актрисы блюдо все равно было самым вкусным.

"Мой мужчина вне конкуренции", – объявила Карпович в беседе с журналистами портала "Tele".

Мирослава считает, что они с Павлом энергетически совпали, и поэтому так счастливы быть вместе.

К слову, недавно звезда сериала "Мажор" впервые выставил общую фотографию с возлюбленной "Папиной дочкой".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине по-своему расшифровали сигнал Путина

Действующий и бывший министры иностранных дел страны оценили высказывание о "красных линиях"

"Агрессия России" не стала поводом для экстренного сбора глав НАТО

Повестка очередного заседания лидеров альянса обошлась без сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей