Актриса находится на седьмом небе от счастья

Пока артисты Мирослава Карпович и Павел Прилучный официально не объявили, что состоят в отношениях. Однако журналисты и поклонники не сомневаются, что звезды давно крутят роман. В свежем интервью прославившаяся на сериале "Папины дочки" актриса объявила, что в восторге от своего возлюбленного.



Карпович решила сохранить остатки интриги и не произнесла имя Прилучного. Своего избранника она называет просто "мой мужчина". При этом знаменитость готова рассказывать о личном счастье. Мирослава призналась, что любимый человек постоянно делает ей приятные сюрпризы и не дает заскучать.

Влюбленные часто без повода устраивают друг другу праздники и в целом живут душа в душу. Карпович даже поделилась семейными подробностями. На днях в ее доме состоялся общий ужин. Приготовление мяса было возложено на мужские плечи. Прилучный не лучшим образом справился с этой задачей и пересолил сытное угощение. Однако для влюбленной актрисы блюдо все равно было самым вкусным.

"Мой мужчина вне конкуренции", – объявила Карпович в беседе с журналистами портала "Tele".

Мирослава считает, что они с Павлом энергетически совпали, и поэтому так счастливы быть вместе.

К слову, недавно звезда сериала "Мажор" впервые выставил общую фотографию с возлюбленной "Папиной дочкой".