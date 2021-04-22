"Я не такая старая": Ангелина Вовк задумалась о свадьбе с молодым любовником

"Я не такая старая": Ангелина Вовк задумалась о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая светится от счастья

Прессе стало известно о приятных переменах в личной жизни знаменитой телеведущей Ангелины Вовк. Оказалось, ее связывают романтические отношения с певцом Юлианом. Более того, у влюбленных, по слухам, все серьезно. Так что не исключено, что звездная тусовка скоро будет отмечать свадьбу знаменитостей.

Парочка была замечена в кулуарах на съемках очередного телешоу. Ничего незамечающие вокруг знаменитости вдруг начали целоваться, точнее Юлиан от души прижался к щеке Ангелины. Проявление романтических чувств произошло прямо на глазах у журналистов.

Позже 78-летняя телеведущая в беседе с корреспондентами издания "Собеседник" призналась, что очень серьезно относится к молодому избраннику. Когда-то звезды общались только по рабочим вопросам, однако в какой-то момент между ними пробежала искра.

На вопрос о возможном бракосочетании Ангелина ответила уклончиво, однако призналась, что прекрасно чувствует себя рядом с 47-летним Юлианом.

"Я не такая старая, а он не такой молодой", – рассуждает знаменитость.

Впрочем, сам певец сдержанно высказывается о романе с телеведущей. Юлиан подчеркнул, что личные отношения предпочитает держать в секрете, однако признался, что комфортно чувствует себя с рядом с Ангелиной. 

Ольга ФЕДОРОВА

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