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Прессе стало известно о приятных переменах в личной жизни
знаменитой телеведущей Ангелины Вовк. Оказалось, ее связывают романтические
отношения с певцом Юлианом. Более того, у влюбленных, по слухам, все серьезно.
Так что не исключено, что звездная тусовка скоро будет отмечать свадьбу
знаменитостей.
Парочка была замечена в кулуарах на съемках очередного телешоу. Ничего незамечающие вокруг знаменитости вдруг начали целоваться, точнее Юлиан от души прижался к щеке Ангелины. Проявление романтических чувств произошло прямо на глазах у журналистов.
Позже 78-летняя телеведущая в беседе с корреспондентами издания "Собеседник" призналась, что очень серьезно относится к молодому избраннику. Когда-то звезды общались только по рабочим вопросам, однако в какой-то момент между ними пробежала искра.
На вопрос о возможном бракосочетании Ангелина ответила уклончиво, однако призналась, что прекрасно чувствует себя рядом с 47-летним Юлианом.
"Я не такая старая, а он не такой молодой", – рассуждает знаменитость.
Впрочем, сам певец сдержанно высказывается о романе с телеведущей. Юлиан подчеркнул, что личные отношения предпочитает держать в секрете, однако признался, что комфортно чувствует себя с рядом с Ангелиной.
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