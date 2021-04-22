Артист редко появляется в соцсетях

Популярный актер Константин Хабенский не относится к числу знаменитостей, которые активно ведут социальные сети. Поэтому поклонники звезды радуются каждому свежему снимку с кумиром. На этот раз осчастливила публику артистка Светлана Ходченкова.



Звезда знаменитых фильмов "Росомаха: Бессмертный", "Викинг", "Любовь в большом городе" и других поделилась с подписчиками снимками из московского театра "Современник". На одной из фотографий артистка позирует в гримерке вместе с Александром Цыпкиным и Константином Хабенским. Последний присел на корточки и лучезарно улыбается в камеру.

Артист из знаменитых фильмов "Ночной дозор", "Собибор" и других одет в простую черную футболку, темные штаны и кроссовки. Поклонники актера были рады видеть явно довольного жизнью Хабенского. При этом некоторых удивило, что Константин практически лишился своей шевелюры. Мнением пользователи Сети поделись в комментариях к публикации.

"Зайчик Хабенский! Такой улыбчивый и милый Константин Юрьевич – что-то новое", "Такой счастливый Константин Юрьевич – это редкость, но у таких ног", "Хабенскому, видимо, хорошо! Никогда его таким счастливым не видела", "Хабенский – ван лав", "О, Хабенский мог Саида сыграть в "Белом солнце пустыни", – пишут фанаты.

К слову, недавно Константин Хабенский вошел в рейтинг самых привлекательных мужчин страны. В хит-параде знаменитостей артист занял почетное третье место.