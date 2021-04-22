Один из участников от России попал в реанимацию за месяц до "Евровидения-2021"

Один из участников от России попал в реанимацию за месяц до "Евровидения-2021"
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Артист несколько дней был в тяжелом состоянии

Манижа, которую россияне выбрали представлять нашу страну на "Евровидении-2021", отправится в Роттердам не одна. Певица должна выступать с бэк-вокалистами. Однако с одним из них за месяц до конкурса случилась беда. 

Артистка поделилась с подписчиками печальной новостью – "кучерявый красавичк" Артемий, который приглянулся зрительницам во время отборочного тура, несколько дней провел в реанимации. Накануне состояние молодого человека врачи смогли стабилизировать и перевели его в общую терапию.

Манижа призналась, что данное событие стало ударом для всей ее команды. Однако она надеется, что на "Евровидение" Артем поедет с ними. 

"Мы точно знаем: он поправится, и мы с ним обязательно ворвёмся на сцену Евровидения. Все будет хорошо и даже лучше",

– написала Манижа в "Инстаграм", добавив, что много лет работает с Артемом и очень его любит.

Певица призвала фанатов поддержать коллегу, чтобы он как можно быстрее поправился. При этом знаменитость не стала раскрывать, что именно случилось с бэк-вокалистом. 

Многие представители российского шоу-бизнеса были шокированы случившемся, в комментариях они пожелали Артемию здоровья. Среди первых, кто откликнулся, были, например, Регина Тодоренко и Екатерина Варнава.

"Скорейшего выздоровления!, "Я вообще в восторге полном от ваших бэк-вокалистов!! И Артемий очень харизматичный!!! Я вас люблю заочно, поправляйтесь!", "Крепкого здоровья!! и исцеляющих улыбок!! все будет замечательно!!" – прокомментировали пост Манижи ее поклонники. 

Манижа выступит на сцене "Евровидения-2021" с песней Russian Woman. Вокруг композиции с момента ее презентации не утихает шумиха. Многие российские звезды предрекли артистке провал. 

Полина ИВАНОВА

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