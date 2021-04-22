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Елена Проклова во второй раз стала гостьей программы "Секрет на миллион". На этот раз актриса решила все же раскрыть свою страшную тайну ведущей шоу Лере Кудрявцевой, чем вызвала у нее бурю эмоций.
Кудрявцева в своей колонке поделилась признанием Прокловой – у актрисы несчастливая женская судьба. Хотя в артистку некогда были влюблены легенды российского кино – и Олег Табаков, и Олег Янковский. Однако все романы Прокловой были неудачными – ей либо изменяли, либо ее воздыхатели были женаты.
В итоге звезда никогда не была счастлива. Большой трагедией для Прокловой стал вопрос детей. Актриса не скрывает, что делала аборты. А желанные дети скончались в совсем маленьком возрасте.
Кудрявцева отметила, что Прокловой хотелось простого женского счастья, но "человек предполагает, а бог располагает". В конце программы актриса рассказала телеведущей свою самую страшную тайну.
Кудрявцева, которая не стала раскрывать интригу, призналась, что не смогла сдержать слез от истории собеседницы, хоть и не так часто плачет на съемках шоу. Однако в студии со зрителями сдержаться звезда не могла, пишет она в "Телепрограмме".
Напомним, в браке с Александром Дерябиным у Прокловой родились близнецы, которые не выжили. Пара не смогла преодолеть вместе эту трагедию и распалась. Вторым мужем актрисы стал Андрей Тришин. В этом браке тоже появился ребенок звезды, который прожил всего восемь дней.
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