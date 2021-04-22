Актриса рассказала телеведущей свой самый главный секрет

Елена Проклова во второй раз стала гостьей программы "Секрет на миллион". На этот раз актриса решила все же раскрыть свою страшную тайну ведущей шоу Лере Кудрявцевой, чем вызвала у нее бурю эмоций.

Кудрявцева в своей колонке поделилась признанием Прокловой – у актрисы несчастливая женская судьба. Хотя в артистку некогда были влюблены легенды российского кино – и Олег Табаков, и Олег Янковский. Однако все романы Прокловой были неудачными – ей либо изменяли, либо ее воздыхатели были женаты.

В итоге звезда никогда не была счастлива. Большой трагедией для Прокловой стал вопрос детей. Актриса не скрывает, что делала аборты. А желанные дети скончались в совсем маленьком возрасте.

Кудрявцева отметила, что Прокловой хотелось простого женского счастья, но "человек предполагает, а бог располагает". В конце программы актриса рассказала телеведущей свою самую страшную тайну.

Кудрявцева, которая не стала раскрывать интригу, призналась, что не смогла сдержать слез от истории собеседницы, хоть и не так часто плачет на съемках шоу. Однако в студии со зрителями сдержаться звезда не могла, пишет она в "Телепрограмме".

Напомним, в браке с Александром Дерябиным у Прокловой родились близнецы, которые не выжили. Пара не смогла преодолеть вместе эту трагедию и распалась. Вторым мужем актрисы стал Андрей Тришин. В этом браке тоже появился ребенок звезды, который прожил всего восемь дней.