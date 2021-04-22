Отречется ли Елизавета II от престола: мнение королевского фотографа

В Великобритании делают ставки на то, каким будет решение главы их государства

В начале апреля не стало любимого супруга Елизаветы II. После похорон принца Филиппа общественность принялась гадать, как поступит теперь королева: продолжит ли она свою "работу", которую вела об руку с мужем почти 70 лет, или отречется от престола в пользу сына, принца Чарльза. Свое мнение высказал королевский фотограф Артур Эдвардс, работающий на The Sun.

Эдвардс отметил, что Елизавета II практически не появлялась на публике в последний год. Несколько раз королева засветилась на телевидение, а также посвятила Томаса Мура в рыцари. 100-летний ветеран в пандемию смог собрать миллионы фунтов стерлингов для врачей, которые сражаются с инфекцией из Китая в Великобритании.

Однако за это время никаких крупных мероприятий, в которых бы участвовала глава монаршей семьи, не было. Тем не менее Эдвардс уверен, что королева самостоятельно не откажется от престола. По его мнению, Елизавета II будет править до последнего, пока может. Впрочем, фотограф подчеркнул в программе Good Morning Britain, пишет Daily Express, что она уже довольно немощна.

Любопытно, что простые британцы не хотят видеть на престоле сына королевы, принца Чарльза. Многие жители Великобритании были бы рады увидеть на троне 38-летнего принца Уильяма. К тому же, британцам очень по душе его супруга, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Ее называют бриллиантом королевской семьи.