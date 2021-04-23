Слова Грефа об избытке денег в мире высмеяли на Первом канале

Слова Грефа об избытке денег в мире высмеяли на Первом канале
Герман Греф. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Проблеме" быстро нашли решение

Ведущего популярного шоу на Первом канале Ивана Урганта рассмешило недавнее заявление главы Сбербанка Германа Грефа о переизбытке денег в мире. Остроумная телезвезда сразу же нашла выход из сложившейся ситуации.

Напомним, накануне Греф заявил – наступило благоприятное время для того, чтобы компании начали выходить на биржу. Причина кроется в небывалой активности инвесторов из-за невиданного избытка на денежном рынке, передает "РБК".

В эфире передачи "Вечерний Ургант" Иван в привычной для себя шутливой манере отреагировал на слова госдеятеля. Он предложил заняться созданием специальной структуры, нацеленной на борьбу с денежным переизбытком.

"Вот сколько в стране нашей борются с избытком денег, сколько наши чиновники не стараются, а все равно идет избыток", – отметил Ургант.

Телеведущий добавил, что ради реализации плана чиновники просят помощи у своих родных – жен, матерей, детей. Однако "все не получается".

Иван предположил, что можно еще по несколько раз переустановить бордюры и переложить плитку в центре Москвы. Но и этот вариант показался неподходящим.

Тогда в голову Урганта пришла идея – необходимо создать новую государственную структуру по борьбе с избытком денег в мире. Но тут же он осекся, отметив, что для этой цели существует Фонд кино.

Также телезвезда пошутила – раз глава Сбербанка назвал количество денег "невиданным", это указывает на то, что никто не видел этих средств.

Ранее Ургант и другие юмористы высмеяли выступление Владимира Жириновского. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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