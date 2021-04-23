Актриса назвала приемлемую сумму для ежемесячных выплат

Людмила Поргина высказалась на тему пенсии в России. По словам вдовы Николая Караченцова, пожилые жители нашей страны должны получать финансовую помощь от государства в гораздо большем размере.

Поргину, которой переводят 53 тысячи рублей в месяц, возмущает тот факт, что россияне вынуждены во всем себя ограничивать.

"Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!" – заявила актриса.

Людмила Андреевна отметила – в России есть все ресурсы для того, чтобы ее граждане жили безбедно. Речь идет о запасах нефти, газа, золота и других природных благах. Артистка заявила, что она желает соотечественникам такого сценария, который имеется за границей. Поргина объяснила – пенсионеры из других стран имеют возможность путешествовать по миру на те деньги, которые им выделяют власти, передает "Собеседник".

Вдова Николая Караченцова вспомнила, как недавно она встретила в магазине пожилую женщину. Та купила одну сосиску и немного фарша. Как выяснилось позже, мясное пенсионерка берет только раз в месяц – для себя и для кошки.

"А в остальное время ест хлеб и макароны. Разве это нормально?", – возмутилась артистка.

Поргина пришла к выводу, что россияне должны получать пенсию в размере 100 тысяч рублей.

"Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путевку, например, в Турцию", – добавила актриса.

Ранее Людмила Андреевна встала на защиту тяжелобольного Зайцева, который начал появляться в странных видео в "ТикТок".