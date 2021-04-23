Солист с трудом передвигался, вспоминает женщина

Популярный советский исполнитель Леонид Борткевич скончался 13 апреля на 72-м году жизни. По словам Антонины, близкой подруги покойного певца, артист перед смертью выглядел весьма неважно: страшно исхудал и не вылезал из бутылки.

Женщина призналась, что в начале апреля появилась в Минске по личным делам. Старый друг знал о ее приезде, позвав в гости. Раньше у Леонида был частный дом, однако затем продал его, лишившись возможности содержать недвижимость, и приобрел небольшую квартиру в городе, где и жил последние несколько лет.

"Букет болячек – почки отказывали, и онкология, и цирроз печени, и диабет…", – вздыхает Антонина.

7 апреля женщина заехала к Борткевичу. Тот встретил давнюю подругу у подъезда – исхудавший "до состояния скелета" и с трудом стоящий на ногах, вспоминает Антонина. Она сварила ему кашу – по просьбе музыканта, а затем уехала по личным делам. Через несколько часов Антонина вернулась и увидела своего друга лежащим на диване. Дверь ей открыла бывшая супруга артиста, Татьяна, которая начала упрекать Антонину в том, что та оставила друга в таком состоянии. У солиста "Песняров" шла пена изо рта. Борткевич отказался от скорой, заявив, что просто отлежится.

"Через несколько часов получаю сообщение с Лениного телефона: "Чтобы ноги твоей не было здесь больше", – рассказала Антонина в интервью "Комсомольской правде".

Женщина уверена, что с номера писала Татьяна. Тем же вечером Леонида отвезли в больницу, а несколько дней спустя Борткевича не стало. Антонина заявила, что некоторые из друзей покойного винят ее в смерти музыканта с подачи Татьяны, заявляя, что она якобы ему купила бутылку водки.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь Борткевича.