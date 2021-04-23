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Умерла финалистка седьмого сезона проекта "Битва экстрасенсов" Диля Абдрашитова. По некоторым данным, участница популярного шоу ушла из жизни еще 13 апреля, однако о трагедии стало известно только сейчас.
Как пишет "Комсомольская правда", Абдрашитова скончалась в городе Нижнекамск. Ей было 53 года. Причина смерти кроется в тяжелой болезни экстрасенса.
Дочь шаманки подтвердила печальную новость. Она отметила, что родительница останется для близких и друзей великой женщиной.
Ранее Диля рассказывала, что свой дар ей передал дедушка, который был известным калмыцким шаманом.
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