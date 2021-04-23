Скончалась финалистка шоу "Битва Экстрасенсов"

Шаманке было 53 года

Умерла финалистка седьмого сезона проекта "Битва экстрасенсов" Диля Абдрашитова. По некоторым данным, участница популярного шоу ушла из жизни еще 13 апреля, однако о трагедии стало известно только сейчас.

Как пишет "Комсомольская правда", Абдрашитова скончалась в городе Нижнекамск. Ей было 53 года. Причина смерти кроется в тяжелой болезни экстрасенса. 

Дочь шаманки подтвердила печальную новость. Она отметила, что родительница останется для близких и друзей великой женщиной.

Ранее Диля рассказывала, что свой дар ей передал дедушка, который был известным калмыцким шаманом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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