Шаманке было 53 года

Умерла финалистка седьмого сезона проекта "Битва экстрасенсов" Диля Абдрашитова. По некоторым данным, участница популярного шоу ушла из жизни еще 13 апреля, однако о трагедии стало известно только сейчас.

Как пишет "Комсомольская правда", Абдрашитова скончалась в городе Нижнекамск. Ей было 53 года. Причина смерти кроется в тяжелой болезни экстрасенса.

Дочь шаманки подтвердила печальную новость. Она отметила, что родительница останется для близких и друзей великой женщиной.

Ранее Диля рассказывала, что свой дар ей передал дедушка, который был известным калмыцким шаманом.