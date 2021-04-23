Ранее супруга артиста обратилась в суд

Знакомый покойного Иосифа Кобзона, бизнесмен Вагиф Пейсахов, вернет его супруге Нелли долг в 25 миллионов долларов. Сообщается, что часть средств мужчина отдаст в виде трех элитных автомобилей.

Некоторое время назад Пейсахов занял у артиста крупную сумму. Деньги нужны были ему на развитие бизнеса. Иосиф Давыдович решил помочь ставропольцу. При этом Кобзон даже не взял с него расписки. Сначала Вагиф исправно возвращал долг по частям, однако потом прекратил. В итоге певец написал заявление в полицию. Суд приговорил олигарха к шести годам лишения свободы за мошенничество.

Жена знаменитости обратилась в суд, потребовав у Пейсахова вернуть многомиллионный долг. Поскольку бизнесмен разорился в прошлом году, было предложено покрывать задолженность при помощи оставшегося у него имущества.

Сначала в ход пошли автомобили олигарха. Речь идет о Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI. Сейчас они находятся у неких предпринимателей. По словам управляющего, Вагиф продал средства передвижения с целью уменьшения конкурсной массы, пишет "Комсомольская Правда".

Общая стоимость элитных автомобилей составляет примерно 23 миллиона рублей. Управляющий Пейсахова уже подал ходатайство на частичное покрытие долга с помощью машин.

Также вдове Кобзона могут достаться крупный земельный участок с несколькими десятками помещений для торговли и патенты на различные товарные знаки.