Звезда выдала себя отличительной позой, уверены поклонники

До финала шоу "Маска" осталось совсем немного времени. Свои номера готовят Заяц, Змея, Неваляшка, а также Крокодил с Ламой. Дискусии доходят до жарких словесных баталий – поклонники, как и судейский состав, гадают, кто скрывается под маской на сцене.

Многие полюбили Змею, которая является одним из самых загадочных конкурсантов. Под подозрение попали Светлана Лобода, Юлия Паршута и Полина Гагарина. Однако версия о том, что под маской Змеи скрывается вторая исполнительница, остается самой популярной. Недавно Юлия сама дала для этого новый повод, выложив, на взгляд поклонников, компрометирующий пост в микроблоге.

Так, на опубликованной фотографии певица позирует в позе той самой Змеи, из-за чего спровоцировала очередную волну догадок и подозрений в комментариях под публикацией.

"Пластика как у змеи", "Змеиная поза – как в "Маске", "Уверена на 10000% – Змея из "Маски", "Как можно так откровенно палиться?", – пишут поклонники в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В одном из сезонов шоу "Один в один" Паршута вышла в тройку финалистов по итогам зрительского голосования. Юлия заняла почетное третье место. А многие поклонники выразили уверенность, что звезда является полноправной и единственной победительницей проекта. Впрочем, зрители не сомневаются: знаменитость и в этот раз одержит уверенную победу.

Ранее звездный продюсер Яна Рудковская заявила, порассуждав о телешоу "Маска", что в костюме Змеи "прячется" Екатерина Варнава. Однако среди жюри популярно мнение о том, что под маской скрывается Светлана Лобода.