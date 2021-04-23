Личность Змеи из "Маски" неожиданно раскрыли до финала

Личность Змеи из "Маски" неожиданно раскрыли до финала
Кадр youtube.com
Звезда выдала себя отличительной позой, уверены поклонники

До финала шоу "Маска" осталось совсем немного времени. Свои номера готовят Заяц, Змея, Неваляшка, а также Крокодил с Ламой. Дискусии доходят до жарких словесных баталий – поклонники, как и судейский состав, гадают, кто скрывается под маской на сцене.

Многие полюбили Змею, которая является одним из самых загадочных конкурсантов. Под подозрение попали Светлана Лобода, Юлия Паршута и Полина Гагарина. Однако версия о том, что под маской Змеи скрывается вторая исполнительница, остается самой популярной. Недавно Юлия сама дала для этого новый повод, выложив, на взгляд поклонников, компрометирующий пост в микроблоге.

Так, на опубликованной фотографии певица позирует в позе той самой Змеи, из-за чего спровоцировала очередную волну догадок и подозрений в комментариях под публикацией. 

"Пластика как у змеи", "Змеиная поза – как в "Маске", "Уверена на 10000% – Змея из "Маски", "Как можно так откровенно палиться?", – пишут поклонники в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В одном из сезонов шоу "Один в один" Паршута вышла в тройку финалистов по итогам зрительского голосования. Юлия заняла почетное третье место. А многие поклонники выразили уверенность, что звезда является полноправной и единственной победительницей проекта. Впрочем, зрители не сомневаются: знаменитость и в этот раз одержит уверенную победу.

Ранее звездный продюсер Яна Рудковская заявила, порассуждав о телешоу "Маска", что в костюме Змеи "прячется" Екатерина Варнава. Однако среди жюри популярно мнение о том, что под маской скрывается Светлана Лобода.

Егор МАЛКОВ

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