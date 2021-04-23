Норкин едко высмеял Зеленского за "вызов" Путину

Норкин едко высмеял Зеленского за "вызов" Путину
Владимир Зеленский. Фото: Markiian Lyseiko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Телеведущий с присущим ему сарказмом оценил видеообращение украинского президента к российскому

Андрей Норкин жестко высмеял Владимира Зеленского за призыв к Владимиру Путину. Это было в студии программы "Место встречи", вышедшей в эфир несколько часов назад.

Вначале телеведущий говорил о том, когда прозвучала речь украинского президента, почему в студии его передачи не сразу стали говорить о ней. Затем, добавив, что "интересно послушать, интересно посмотреть, как, собственно, интонирует" глава Незалежной, предложил обсудить все, что тот сказал.

После просмотра ролика Норкин дал понять, что Зеленский исказил некоторые факты. И обратил внимание на то, что непосредственно перед обращением к Путину лидер с берегов Днепра шмыгал носом. "Это, в общем, не очень хороший показатель", – отметил Норкин. 

Далее он поинтересовался, как могут в Москве отреагировать на прозвучавшие из Киева слова. И, указав, что она "никак не ответит", поинтересовался, что же дальше будет. На что его соведущий Иван Трушкин выдвинул версию. что Владимир Александрович предложит президенту Франции и канцлеру Германии ввести новые санкции против России.

Но те понимают все. Они могут спросить его: "А ты, мальчик. вообще на что рассчитывал?", – парировал Норкин.

Присутствующие в студии активно включились в беседу. Им шмыгающий носом Зеленский напомнил одного из своих героев. Обращение главы Незалежной присутствующий в студии эксперт оценил как "троллинг" и "продолжение сериала "Слуга народа", передает РИА ФАН. На записи "не президент Зеленский, а президент Голобородько", заключил аналитик.

Ранее Андрей Норкин поднял НАТО на смех анекдотом о пражском попугае. Этим ведущий программы "Место встречи" тонко намекнул на антироссийскую истерику, которую устроили в Чехии.

Полина ДОРОЖКИНА

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Xрен с оглоблей сравнили, ога ответят этой пипиське. Дебил пусть делает все что пендосы велят и жена от него уйдет и "страна" разбежится.
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