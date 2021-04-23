Певица отказалась от условий продюсера и поплатилась за это

В эфире передачи "Судьба человека" Ани Лорак вспомнила о сотрудничестве с Константином Меладзе. В конечном итоге пути знаменитостей разошлись, и сейчас певица без особого желания говорит о том периоде.

Когда Лорак разорвала все связи с продюсером Юрием Фалесой, ей выпал шанс поработать с Константином. Артистка не стала упускать такой возможности. Было решено записать совместную песню с братом музыканта Валерием Меладзе. Композиция "Верни мою любовь" ознаменовала старт совместной деятельности Ани и Константина.

При этом композитор рассматривал Лорак не только как свою подопечную. У него проснулись чувства к красавице-певице. Тогда продюсер предложил Ани условия, которые выходили за рамки рабочих отношений.

Исполнительница хита "Разве ты любил" отказала Константину. Отвергнутый музыкант решил отомстить ей за данное решение. Меладзе подговорил общих знакомых, чтобы те перестали общаться с Лорак и каким-либо образом помогать ей.

"Запретил всем знакомым со мной общаться, потому что я не приняла условия его работы. Я не хочу говорить подробно об этих условиях, но они находились в личной плоскости", – разоткровенничалась звезда.

Ани заявила, что не смогла переступить через свои понятия и ценности ради популярности. Артистка добавила – она не осуждает Константина за произошедшее, ведь каждый человек идет по собственному пути.

Ранее певица рассказала об одном из самых страшных воспоминаний ее жизни – похоронах родного брата Сергея, которого убили в Афганистане.