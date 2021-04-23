Однако телеведущая и ее адвокат не намерены сдаваться

Адвокат Юлии Барановской Владислав Подшибякин рассказал о том, что его подопечной отказали в требовании к бывшему супругу Андрею Аршавину платить алименты в большем размере. Такое решение вынес Московский городской суд.

Ранее Барановская направила в орган государственной власти апелляционную жалобу. Звезда передачи "Мужское/Женское" хотела добиться того, чтобы экс-избранник вновь отдавал их общим детям – Артему, Арсению и Яне, половину своей заработной платы.

Напомним, некоторое время назад Савеловский районный суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 3/8 от его дохода. Изначально футболист выделял на наследников половину зарплаты, но позже добился снижения размера выплат.

Несмотря на отказ суда, Барановская и Подшибякин не собираются сдаваться, передает "Телепрограмма".

"У нас настрой обжаловать его [решение суда] и дальше, когда мы получим текст решения на руки", – высказался защитник телеведущей.

Адвокат добавил, что дело рассматривается уже полтора года. Примечательно, что вынесенное в ноябре прошлого года решение Савеловского суда о снижении размера алиментов не вступало в силу до 22 апреля. До этого времени Аршавину приходилось отдавать детям от Юлии 1/2 своего дохода.

С 23 апреля половина заработка спортсмена будет распределяться между его четырьмя наследниками – тремя от Барановской и дочери Есени от журналистки Алисы Казьминой.

Ранее мать Аршавина раскрыла планы Барановской по возвращению футболиста. Родительница Андрея считает, что Юлия никак не может забыть бывшего возлюбленного.