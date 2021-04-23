Актрисы пересеклись на светском мероприятии

22 апреля состоялось торжественное открытие Московского Международного кинофестиваля. Видео с мероприятия на личной странице в "Инстаграм" опубликовал Станислав Садальский.

На записи запечатлен момент вручения награды за покорение вершин актерского мастерства, присвоенной Валентину Гафту. Почетный приз из рук Никиты Михалкова забрала супруга покойного актера Ольга Остроумова.

Напомним, Валентина Иосифовича не стало 12 декабря 2020 года. Он скончался в возрасте 85 лет из-за последствий перенесенного ранее инсульта.

Вдова Гафта вышла на сцену и, держа в руках статуэтку, произнесла торжественную речь. Ольга Михайловна решила процитировать строки, которые ее муж посвятил Олегу Табакову – своему однокурснику и другу. Остроумова отметила, что в зале присутствует жена артиста Марина Зудина.

При упоминании имени покойного супруга глаза Зудиной наполнились слезами. Актриса продолжила внимательно слушать, что скажет звезда сериала "Не родись красивой".

"Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес", – произнесла Островская.

После этого камера показала крупным планом лицо Марины Вячеславовны. Актриса изо всех сил старалась сдерживать нахлынувшие эмоции, чтобы не расплакаться при всех. Знаменитость начала аплодировать вдове Гафта, натянув улыбку. Но глаза ее выдавали невероятную тоску по мужу.

Ранее стало известно о том, что сын Табакова Павел впервые вышел в свет со своей возлюбленной. Наследник кинозвезды старался лишний раз не "светиться" рядом с девушкой.