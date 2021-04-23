Модель заявила, что столкнулась с безответственными медиками

Алена Водонаева рассказала о том, какие ужасы с ней происходили во время пребывания в московской больнице. Напомним, телеведущую госпитализировали 20 апреля с микроинсультом.

По словам Водонаевой, ее состояние резко ухудшилось после установки капельницы.

"Через несколько секунд мне стало плохо от нее, я начала задыхаться", – сообщила Алена.

Модель предположила, что причина подобной реакции ее организма кроется в индивидуальной непереносимости препарата. Сотрудники учреждения все-таки прекратили процедуру, однако после этого никто из врачей не навестил Водонаеву.

Телезвезда считает – медиков могла обидеть ее чрезмерная придирчивость. Дело в том, что ранее она сделала замечание работнице реанимации, которая возилась с капельницей без одноразовых перчаток.

Алена заявила, что вместо врачей к ней в палату приходил мужчина с дрелью и медсестра. Первый установил в туалетной комнате держатель для бумаги, а вторая поменяла драное одеяло на нормальное. Так получилось, что все это было сделано после жалоб знаменитости в личном микроблоге.

"Видимо, "Инстаграм" мой читают – вместо того, чтобы заниматься своими должностными обязанностями", – высказалась она.

В итоге звезда попросила отправить ее домой. Дежурный врач отпустила Алену, отдав выписку. Никаких рекомендаций относительно дальнейшего лечения Водонаевой не дали.

Сейчас модель находится дома. Она призналась, что чувствует сильную слабость. Если в ближайшее время состояние телеведущей не улучшится, она ляжет в другую больницу.