Грезам о переезде в Канаду не суждено было сбыться

Оскандалившийся на своих антироссийских высказываниях артист Алексей Серебряков внезапно заявил, что не менял место жительства с российского на канадское. Ранее он наравне с охаиванием жизни в России превозносил проживание в таких "просвещенных" странах, как Канада.



Серебряков даже объявлял, что останется в этом североамериканском государстве на ПМЖ. Однако в свежем интервью порталу News.ru он, к удивлению многих, сообщил, что мечты остались на уровне разговоров.

"Я никуда не переезжал", – сказал звезда фильмов "Левиафан", "Груз 200", "Никто" и других.

Издание также отмечает, что в начале этой весны писатель Владимир Лорченков поделился своими мыслями по поводу внезапного возвращения Серебрякова в так не угодившую ему Россию. По мнению творческого деятеля, нашему скандальному артисту не удалось сдать тест на знание английского языка, и поэтому канадцы отказали ему в гражданстве.

О том, что Серебряков далеко не полиглот, говорил и канадский блогер Алекс Брежнев. Он отметил, что ни разу не видел, чтобы Алексей беседовал по-английски.

К слову, недавно стало известно, что Серебряков нашел работу в России. Актер появится в известном сериале "Универ".