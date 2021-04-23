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Оскандалившийся на своих антироссийских высказываниях артист
Алексей Серебряков внезапно заявил, что не менял место жительства с российского
на канадское. Ранее он наравне с охаиванием жизни в России превозносил
проживание в таких "просвещенных" странах, как Канада.
Серебряков даже объявлял, что останется в этом североамериканском государстве на ПМЖ. Однако в свежем интервью порталу News.ru он, к удивлению многих, сообщил, что мечты остались на уровне разговоров.
"Я никуда не переезжал", – сказал звезда фильмов "Левиафан", "Груз 200", "Никто" и других.
Издание также отмечает, что в начале этой весны писатель Владимир Лорченков поделился своими мыслями по поводу внезапного возвращения Серебрякова в так не угодившую ему Россию. По мнению творческого деятеля, нашему скандальному артисту не удалось сдать тест на знание английского языка, и поэтому канадцы отказали ему в гражданстве.
О том, что Серебряков далеко не полиглот, говорил и канадский блогер Алекс Брежнев. Он отметил, что ни разу не видел, чтобы Алексей беседовал по-английски.
К слову, недавно стало известно, что Серебряков нашел работу в России. Актер появится в известном сериале "Универ".
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