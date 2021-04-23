Знаменитость смело дефилировала по набережной курорта

Нинель Дризина стала настоящей любовью и верной спутницей знаменитого певца Иосифа Кобзона. Влюбленные поженились в 1971-м году и с тех пор не расставались. Только смерть легендарного исполнителя разлучила крепкую пару. Теперь внимание публики приковано к его вдове, 70-летней Нелли Кобзон. Недавно в Сети начали активно обсуждать фотографию возлюбленной маэстро в купальнике.



Живой интерес публики вызвал кадр, сделанный еще 10 лет назад. Пляжный снимок супруги исполнителя хитов "Я люблю тебя, жизнь", "День Победы", "Где-то далеко" и других стал настоящей журналистской удачей корреспондентов "Экспресс газеты".

Фотографию отыскали в архивах издания и выложили в интернет. На раритетном кадре одетая в цветастый открытый купальник Нинель Михайловна смело дефилирует на курорте среди шезлонгов. Стильные белые очки и светлая повязка на голову защищают жену знаменитости от палящего солнца. В руках Кобзон несет цветастый палантин, на ногах Нинель – ярко-красные шлепки.

Многие пользователи Сети отметили, что такой красавице не стыдно позировать в купальнике. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал фигуру жены музыканта.

К слову, недавно стало известно, что вдове Кобзона вернут многомиллионный долг. Ранее супруга артиста обратилась в суд.