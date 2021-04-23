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Культовой артистки Людмилы
Гурченко не стало десять лет назад, однако родственники продолжают судебные
тяжбы вокруг оставленных ей богатств. На этот раз предметом разбирательств стала
тайная дача знаменитости в деревне.
Никто из родственников и не представлял, что звезда киношедевров "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и других в свое время обзавелась недвижимостью в деревеньке Глаголево Наро-Фоминского городского округа. Дом всплыл только после смерти знаменитости.
По наследству он перешел дочке актрисы – Марии Королевой. Однако несколько лет назад она скончалась. Женщина не оставила завещание и в итоге за эту дачу началась борьба между внучкой Гурченко Еленой и ее отцом. Судья решил, что имущество будет разделено между наследниками поровну, однако внучка актрисы надеется отсудить все здание.
По словам Елены, ей руководят исключительно благородные мотивы. Девушка хочет устроить в доме музей имени Людмилы Марковны Гурченко.
Дача легендарной актрисы выглядит очень скромно. На полках стоят некогда дорогие сердцу знаменитости сувениры. В небольшой спальне на втором этаже установлен тренажер, который помогал Людмиле Марковне держать себя в форме.
Отец Елены не дает разрешение на открытие культурного учреждения. В свою очередь, девушка готова передать имущество в распоряжение государства, лишь бы там появился музей. Разбираться в этом деле придется судьям, передает "телеканал 360".
К слову, недавно в прессе появились слухи о романе Елены Королевой с Прохором Шаляпиным.
Есть пострадавшие