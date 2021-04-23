Тайная дача рассорила родственников покойной Гурченко

Тайная дача рассорила родственников покойной Гурченко
Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Внучка актрисы мечтает сделать там музей, но есть противники

Культовой артистки Людмилы Гурченко не стало десять лет назад, однако родственники продолжают судебные тяжбы вокруг оставленных ей богатств. На этот раз предметом разбирательств стала тайная дача знаменитости в деревне.

Никто из родственников и не представлял, что звезда киношедевров "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и других в свое время обзавелась недвижимостью в деревеньке Глаголево Наро-Фоминского городского округа. Дом всплыл только после смерти знаменитости. 

По наследству он перешел дочке актрисы – Марии Королевой. Однако несколько лет назад она скончалась. Женщина не оставила завещание и в итоге за эту дачу началась борьба между внучкой Гурченко Еленой и ее отцом. Судья решил, что имущество будет разделено между наследниками поровну, однако внучка актрисы надеется отсудить все здание.

По словам Елены, ей руководят исключительно благородные мотивы. Девушка хочет устроить в доме музей имени Людмилы Марковны Гурченко.

Дача легендарной актрисы выглядит очень скромно. На полках стоят некогда дорогие сердцу знаменитости сувениры. В небольшой спальне на втором этаже установлен тренажер, который помогал Людмиле Марковне держать себя в форме.

Отец Елены не дает разрешение на открытие культурного учреждения. В свою очередь, девушка готова передать имущество в распоряжение государства, лишь бы там появился музей. Разбираться в этом деле придется судьям, передает "телеканал 360".

К слову, недавно в прессе появились слухи о романе Елены Королевой с Прохором Шаляпиным.

Ольга ФЕДОРОВА

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