Кирилл Туриченко уверен, что версия с Гариком Мартиросяном вряд ли подтвердится

С каждым выпуском нашумевшей "Маски" интерес к участникам растет. Рейтинги зашкаливают, а в интернете выступления набирают миллионы просмотров. Зрители внимательно изучают движения артистов, их манеры, голос, выдвигают свои интересные предположения. Не остался в стороне и экс-участник передачи Кирилл Туриченко, который рассказал, кто может скрываться в костюме Ламы.

По мнению Носорога, Лама может быть оперным певцом или эстрадный певец, который смог стать оперным за время передачи. В итоге в эфире афтер-шоу "Маска, кто ты?" один из "Иванушек" предположил, что Лама – это Николай Басков или Юсиф Эйвазов.

Любопытно, что в своих социальных сетях супруг Анны Нетребко не раз говорил, что внимательно следит за шоу "Маска".

А вот в версию с Гариком Мартиросяном, которая активно обсуждается в Сети, выбывший участник слабо верит.

"Потому что Гарик не скрыл бы своего юмора и наверняка начал бы шутить и подкалывать",

– объяснил артист.

Ранее поклонники передачи рассекретили Змею. Зрители продолжают считать, что в роскошном костюме выступает Юлия Паршута. Певица и сама не против подогреть слухи о ее участии в проекте. Недавно артистка выложила фото, на котором стоит в позе той самой Змеи.

А вот продюсер Яна Рудковская уверена, что под маской Змеи скрывается Екатерина Варнава.