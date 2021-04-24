Кто скрывается в костюме Ламы: экс-участник "Маски" выдвинул неожиданную версию

Кто скрывается в костюме Ламы: экс-участник "Маски" выдвинул неожиданную версию
Фото: www.youtube.com
Кирилл Туриченко уверен, что версия с Гариком Мартиросяном вряд ли подтвердится

С каждым выпуском нашумевшей "Маски" интерес к участникам растет. Рейтинги зашкаливают, а в интернете выступления набирают миллионы просмотров. Зрители внимательно изучают движения артистов, их манеры, голос, выдвигают свои интересные предположения. Не остался в стороне и экс-участник передачи Кирилл Туриченко, который рассказал, кто может скрываться в костюме Ламы. 

По мнению Носорога, Лама может быть оперным певцом или эстрадный певец, который смог стать оперным за время передачи. В итоге в эфире афтер-шоу "Маска, кто ты?" один из "Иванушек" предположил, что Лама – это Николай Басков или  Юсиф Эйвазов.

Любопытно, что в своих социальных сетях супруг Анны Нетребко не раз говорил, что внимательно следит за шоу "Маска". 

А вот в версию с Гариком Мартиросяном, которая активно обсуждается в Сети, выбывший участник слабо верит. 

"Потому что Гарик не скрыл бы своего юмора и наверняка начал бы шутить и подкалывать",

– объяснил артист. 

Ранее поклонники передачи рассекретили Змею. Зрители продолжают считать, что в роскошном костюме выступает Юлия Паршута. Певица и сама не против подогреть слухи о ее участии в проекте. Недавно артистка выложила фото, на котором стоит в позе той самой Змеи.  

А вот продюсер Яна Рудковская уверена, что под маской Змеи скрывается Екатерина Варнава. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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На морду лица дак это чубайс, там ваучер сзади не торчит из дырки?
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