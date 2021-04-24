Минимум 2 миллиона в месяц: на что тратит деньги Виктория Боня

Минимум 2 миллиона в месяц: на что тратит деньги Виктория Боня
(Виктория Боня. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/globallookpress.com
Себя и дочку телеведущая обеспечивает полностью самостоятельно

За многие годы Виктория Боня выросла из обычной участницы "Дома-2" в известную телеведущую. Сейчас знаменитость живет в Монако и воспитывает дочку, которая появилась на свет от миллиардера Алекса Смерфита. Правда, как говорит Боня, бывший муж не поддерживает ее финансово, а на все необходимо она зарабатывает самостоятельно.

Работать звезде "Дома-2", похоже, приходится немало, потому что в месяц жизни в королевстве обходится ей в минимум 2 миллиона рублей. 

"Самый минимальный расход – квартира, няня, еда. И это деньги из моего кармана, которые я зарабатываю сама", 

подчеркнула Виктория в своей "Исповеди" для видеосервиса PREMIER. 

При этом бывший муж теледивы, вопреки распространенному мнению, не содержит Боню. Смерфит помогал Виктории только первые полгода после развода, а затем телеведущая начала разбираться с многочисленными платежами самостоятельно. 

С прошлого года Алекс также перестал оплачивать няню своей дочери. 

"То есть человек вообще не помогает", 

– посетовала Боня. 

На алименты, кстати, экс-участница телестройки не подавала. Однажды у нее была подобная мысль, на что бывший супруг заботливо посоветовал ей этого не делать. Мол, Виктория зарабатывает больше, чем Алекс, поэтому не исключено, что алименты будет получать он, а не она. 

Ранее родная сестра Бони рассказала о своей сломанной жизни. Во всех бедах она обвинила именно телеведущую. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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