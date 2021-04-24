По словам певицы, разошлись они с продюсером "с миром"

Еще во времена "Фабрики звезд" Наталье Подольской приписывали роман с Виктором Дробышем. За спиной у певицы шептались, что именно музыкальный продюсер якобы "пропихивает" начинающую звезду на сцену. И дело было не только в таланте артистки. Подольская впервые решила прокомментировать слухи, которые не утихали аж до 2005, и наконец поставить точку в этом неприятном вопросе.

В интервью ютуб-каналу FAMETIME TV певица рассказала, что никакого романа с Дробышем у нее не было. Наталья не стала отрицать, что их связывали теплые чувства, которые никогда не выходили за рамки сотрудничества.

Работать вместе Подольская и Дробыш начали еще во время "Фабрики звезд". Но после появился Владимир Пресняков. Он пообещал, что лично будет заниматься раскруткой рыжеволосой красавицы, поэтому вариантов у композитора было немного.

"Он меня, что называется, из рук в руки передал Володе. Сказал, что он такой талантливый. Не надо тебя на контракте держать. Мы с ним с миром разошлись",

– подытожила артистка.

В интервью Подольская также рассказала, что долгое время не могла забеременеть от Преснякова-младшего. Но, к счастью, пара смогла справиться с этой проблемой. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей – Артемия и Ваню.

Певица часто публикует трогательные видео со своими сыновьями. Не так давно Наталья поделилась милым роликом с малышом Ваней.