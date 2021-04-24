Подольская отреагировала на сплетни о романе с Дробышем

Подольская отреагировала на сплетни о романе с Дробышем
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам певицы, разошлись они с продюсером "с миром"

Еще во времена "Фабрики звезд" Наталье Подольской приписывали роман с Виктором Дробышем. За спиной у певицы шептались, что именно музыкальный продюсер якобы "пропихивает" начинающую звезду на сцену. И дело было не только в таланте артистки. Подольская впервые решила прокомментировать слухи, которые не утихали аж до 2005, и наконец поставить точку в этом неприятном вопросе. 

В интервью ютуб-каналу FAMETIME TV певица рассказала, что никакого романа с Дробышем у нее не было. Наталья не стала отрицать, что их связывали теплые чувства, которые никогда не выходили за рамки сотрудничества. 

Работать вместе Подольская и Дробыш начали еще во время "Фабрики звезд". Но после появился Владимир Пресняков. Он пообещал, что лично будет заниматься раскруткой рыжеволосой красавицы, поэтому вариантов у композитора было немного. 

"Он меня, что называется, из рук в руки передал Володе. Сказал, что он такой талантливый. Не надо тебя на контракте держать. Мы с ним с миром разошлись", 

– подытожила артистка. 

В интервью Подольская также рассказала, что долгое время не могла забеременеть от Преснякова-младшего. Но, к счастью, пара смогла справиться с этой проблемой. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей – Артемия и Ваню. 

Певица часто публикует трогательные видео со своими сыновьями. Не так давно Наталья поделилась милым роликом с малышом Ваней.  

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Чем обернется встреча Путина и Лукашенко: прогноз Вассермана

Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей