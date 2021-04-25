Последнее пристанище выдающегося актера выглядит весьма скромно

Знаменитого артиста Альберта Филозова не стало пять лет назад. Звезда культовых кинолент "Человек с бульвара Капуцинов", "Тихоня", "Мэри Поппинс, до свидания" и десятков других умер из-за онкологического заболевания. Коллеги покойного требуют заслуженно почтить его память и установить достойный монумент на его могиле. Однако вдова артиста не позволяет этого сделать и чинит препятствия для товарищей знаменитости.



Эта история длится уже не первый год. Худрук театра "Школа современной пьесы", где служил Филозов, несколько лет обивает пороги различных инстанций, чтобы получить право установить памятник. Однако, пока все тщетно. Иосиф Райхельгауз лично пытался наладить диалог с вдовой друга Натальей Стоцкой, однако понял, что шансы договориться с женщиной стремятся к нулю. Та наотрез отказывается разрешать установку монумента, который культурное учреждение готово сделать за свой счет.

"У него психически нездоровая жена, вдова, скажем так", – сетует театральный деятель на шоу "Ты не поверишь!".

Что руководит Стоцкой, неясно. Видимо, в последнее время у супругов были сложные отношения. По крайней мере, умирать Филозов отправился к сыну от бывшей супруги. Между тем, вдове, которая была на 20 лет младше знаменитости, и ее дочкам по наследству перешла благоустроенная столичная квартира и подмосковная дача.

Сотрудники Ваганьковского кладбища, на котором похоронен артист, ранее признавались, что без слез не могут взглянуть на "сиротского могилу" Альберта Леонидовича.