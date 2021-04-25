Герцогиня Кембриджская отправила родственнику язвительное послание

Страсти в королевском семействе Великобритании не утихают. После скандального интервью принца Гарри и его супруги американской киноактрисы Меган Маркл ситуация только обострилась. Недавно жена принца Уильяма Кейт Миддлтон публично посмеялась над своим родственником. По крайней мере, так расшифровала поступок венценосной особы австралийская писательница Даниэла Эльзер.



Скандал вспыхнул вокруг невинной на первый взгляд фотографии. Миддлтон разместила в Сети снимок своего наследника принца Луи. Мальчику исполнилось всего три года, а он уже уверенно держится за руль маленького велосипеда. Австралийка связала этот жест с нашумевшем интервью принца Гарри и его жены. Там он признался, что в детстве никак не мог научиться кататься на велосипеде.

По мнению Даниэлы, этим снимком герцогиня Кембриджская изящно пустила шпильку своему родственнику. Кейт решила не опускаться до публичных разборок, а лишь тонко усмехнулась над членом королевской семьи.

"Герцогиня, возможно, просто послала своему шурину принцу Гарри колко послание", – цитирует писательницу издание "Mirror".

К слову, недавно в прессе появилась информация, что супругу Кейт Миддлтон принцу Уильяму удалось помириться с братом Гарри. Сыновья принцессы Дианы не общались больше года.