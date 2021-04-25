"Бесконечный ужас": россияне шокированы трагедией Прокловой

"Бесконечный ужас": россияне шокированы трагедией Прокловой
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка призналась, что была жертвой насилия

Откровения знаменитой актрисы Елены Прокловой поразили общественность. Звезда рассказала, что в юном возрасте до нее домогались видные представители сферы кинематографии. Жители нашей страны остро отреагировали на беду знаменитости и постарались поддержать травмированную в детстве артистку.

67-летняя звезда культовых кинолент "Собака на сене", "Будьте моим мужем", "Гори, гори, моя звезда" и других рассказала, что в 12 лет к ней приставал некий режиссер. Тогда девочка снималась в очередном фильме и проживала в гостинице. Там ее преследовал взрослый кинодеятель. Мужчина зажимал ребенка по углам и шарил руками под одеждой.

Еще больший удар звезда пережила в 15 лет. Тогда за ней начал ухаживать взрослый именитый артист. Он раздевал девочку и осуществлял с ней действия интимного характера. В итоге Проклова получила серьезную детскую травму и всю жизнь имела большие проблемы в вопросе близости с мужчинами. Своей трагедией звезда поделилась на телепередаче "Секрет на миллион".

Жители нашей страны были поражены, что знаменитая актриса пережила такую страшную травму. При этом некоторые из них отметили, что догадываются, кто был бессовестным растлителем ребенка.

"Такое рассказать, это очень страшно. Сколько еще тайн у наших кумиров. Может поэтому у нее было столько мужиков. Конечно, это травма на всю жизнь. Признаться в этом большая смелость, "И все его друзья знали...мерзость какая!", "Какой бесконечный ужас. Бедные девочки. Это только одна история одной женщины. Будьте рядом со своими детьми и духовно близки", "Позор этому "великому режиссеру". Желаю Елене облегчения на душе", "Хорошо, что рассказали. Ад кромешный. Но о таком нужно говорить и помнить всем", – делятся своими эмоциями зрители шоу.

К слову, в беседе с Лерой Кудрявцевой актриса поделилась и другими тяжелыми историями из жизни. Звезда не скрывает, что делала аборты.

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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В суд подай на моральный ущерб. Тиолки в пендосии так режисера какого то задрали, скопом все сразу. Пол страны!
Гость217130
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Когда к актрисе теряется интерес, выплывают воспоминания о домогательствах. Старушка Варлей вспомнила на днях о домогательствах режиссера, о великой влюблённости в неё Филатова. Про любовников-мужей Прокловой всем уже слышать надоело. И теперь, о боже! Домогатели и педофилы. Какой пассаж!!!
Гость217117
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За деньги, готова всю грязь про себя вывалить! Уже и так, мало кто уважает, после надоевших баек, про бесконечные романы с коллегами. Это же надо, до такой пошлости пожилой тетке дойти! Перед детьми и внуками не стыдно?
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