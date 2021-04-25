Телеведущая считала музыканта настоящим другом

Недавно солист популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров нелестно высказался о светской львице Ксении Собчак. Среди прочего, он объявил, что никогда не водил дружбу с телеведущей. Однако Ксения всегда считала по-другому и сейчас весьма обижена тем, что музыкант открестился от отношений с ней.



Звезды давно доказали общественности, что оба питают особую слабость к разбирательствам посредством длинных постов в соцсети. И на этот раз Собчак прибегла к проверенному способу. Она опубликовала длинный текст, где рассказала о своих переживаниях из-за Шнурова.

Пост стал ответом теледивы на интервью музыканта, в котором он объявил, что с Собчак прикольно спорить, так как она реагирует на каждый выпад и "шипит, как горячая сковородка". Там же он подчеркнул, что не имел близких отношений с Ксений.

На своей странице в "Инстаграм" светская львица объявила, что весьма удивлена такому повороту событий. Со слов телеведущей выходит, что они по-настоящему дружили со Шнуровым. Собчак припомнила совместные поездки на Бали и во Францию, а также продолжительные разговоры по душам дома у Сергея.

"Мне было больно, когда ты просто пропал", – откровенничает Ксения.

Телеведущая также предостерегла новых друзей Шнурова. Мол, их тоже может постигнуть участь бывших товарищей музыканта.