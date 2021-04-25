Актрисы не стало на 83-м году жизни

Не стало еще одного великого таланта. Актриса Людмила Сичкарева скончалась 25 апреля. Трагическую новость сообщили в Смоленском академическом драматическом театре имени А. С. Грибоедова.

В заявлении храма Мельпомены в соцсети в "Вконтакте" причина смерти народной артистки РФ не раскрывается.

Сичкарева посвятила свою жизнь театру. В ее карьере было около 150 ролей в спектаклях и постановках. На пленку актриса снялась лишь раз – в сериале "Курсанты". В театре в Смоленске артистка служила с 1964 года. До этого она работала в местном театре Новокузнецка.

В начале 1990-х годов Сичкарева получила звание народной артистки РСФСР, позже – Российской Федерации. Родилась актриса в Алма-Ате, но профессиональное образование получила в Красноярске.