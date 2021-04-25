Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Не стало еще одного великого таланта. Актриса Людмила Сичкарева скончалась 25 апреля. Трагическую новость сообщили в Смоленском академическом драматическом театре имени А. С. Грибоедова.
В заявлении храма Мельпомены в соцсети в "Вконтакте" причина смерти народной артистки РФ не раскрывается.
Сичкарева посвятила свою жизнь театру. В ее карьере было около 150 ролей в спектаклях и постановках. На пленку актриса снялась лишь раз – в сериале "Курсанты". В театре в Смоленске артистка служила с 1964 года. До этого она работала в местном театре Новокузнецка.
В начале 1990-х годов Сичкарева получила звание народной артистки РСФСР, позже – Российской Федерации. Родилась актриса в Алма-Ате, но профессиональное образование получила в Красноярске.
Есть ли у Москвы и Минска общее будущее, сказать пока трудно