В инциденте поучаствовала и Примадонна

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками курьезным случаем из жизни. Инцидент произошел почти 20 лет назад, однако до сих пор сохранился в памяти знаменитости. Тогда, в 2002-м году, он вместе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым заставили остолбенеть впечатлительных россиян.



Дело было в одном из российских отелей. Шумная компания из знаменитого комика, Примадонны отечественной эстрады и поп-короля в сопровождении двух друзей загрузились в лифт. На одном из этажей дверцы распахнулись, приглашая новых пассажиров. Ими стала обычная семья с девочкой-подростком.

Встретить такой коктейль из знаменитостей в обычном лифте россияне явно не рассчитывали. В итоге они фактически потеряли дар речи и молча глядели на кумиров миллионов, так запросто путешествующих по отелю.

Все в напряжении ждали, когда лифт наконец-то приедет на первый этаж. В итоге пораженное семейство вышло первым. Внезапно справившийся с остолбенением мужчина развернулся и заявил Галкину:

"Ну, ты больше всех похож!"

Что конкретно россиянин имел ввиду, неизвестно. Возможно, он так и не смог поверить, что повстречался с настоящими Галкиным, Киркоровым и Пугачевой. Забавную историю юморист рассказал в эфире развлекательного шоу "Точь-в-точь".

К слову, недавно стало известно, что соседи затаили обиду на семейство Галкина. Жителям деревни не нравится, что знаменитости ничего не делают для поселка.