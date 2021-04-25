Галкин попал в неудобную ситуацию в лифте с Киркоровым

Галкин попал в неудобную ситуацию в лифте с Киркоровым
Максим Галкин. Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В инциденте поучаствовала и Примадонна

Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками курьезным случаем из жизни. Инцидент произошел почти 20 лет назад, однако до сих пор сохранился в памяти знаменитости. Тогда, в 2002-м году, он вместе с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым заставили остолбенеть впечатлительных россиян.

Дело было в одном из российских отелей. Шумная компания из знаменитого комика, Примадонны отечественной эстрады и поп-короля в сопровождении двух друзей загрузились в лифт. На одном из этажей дверцы распахнулись, приглашая новых пассажиров. Ими стала обычная семья с девочкой-подростком.

Встретить такой коктейль из знаменитостей в обычном лифте россияне явно не рассчитывали. В итоге они фактически потеряли дар речи и молча глядели на кумиров миллионов, так запросто путешествующих по отелю.

Все в напряжении ждали, когда лифт наконец-то приедет на первый этаж. В итоге пораженное семейство вышло первым. Внезапно справившийся с остолбенением мужчина развернулся и заявил Галкину:

"Ну, ты больше всех похож!"

Что конкретно россиянин имел ввиду, неизвестно. Возможно, он так и не смог поверить, что повстречался с настоящими Галкиным, Киркоровым и Пугачевой. Забавную историю юморист рассказал в эфире развлекательного шоу "Точь-в-точь".

К слову, недавно стало известно, что соседи затаили обиду на семейство Галкина. Жителям деревни не нравится, что знаменитости ничего не делают для поселка.

Ольга ФЕДОРОВА

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