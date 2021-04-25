Актриса уверяет, что больше никогда не выйдет замуж

Смерть отца "Ералаша" Бориса Грачевского стала огромным ударом для его поклонников и родственников. Вдова Екатерина Белоцерковская всем сердцем горюет из-за тяжелой утраты. Недавно безутешная артистка даже дала обет безбрачия.



Несмотря на огромное горе, Белоцерковская поддерживает общение с фанатами. Россияне сильно переживают за Екатерину и стараются всячески ее поддерживать. Также людям весьма интересно, как видит свою будущую жизнь потерявшая любимого супруга женщина.

Актриса периодически общается с пользователями Сети в "Инстаграм". На этот раз ей задали вопрос, готова ли она полюбить другого мужчину и снова связать себя брачными узами. Ответ Екатерины был безапелляционным.

"Моим мужем останется Боря", – отрезала артистка.

Кроме этого, Белоцерковская призналась, что ее нынешняя жизнь больше похожа на существование. Звезде очень тяжело дается расставание с супругом. Единственное, что как-то примеряет Екатерину с действительностью – это их общий с Борисом наследник Филипп. Артистка много времени проводит сыном, находя в нем утешение.

Белоцерковская давно признавалась, что справляется со страшным ударом судьбы из последних сил. Недавно Екатерина сказала, что пережить потерю любимого человека фактически невозможно. Она уверена, что боль утраты навсегда поселилась в ее сердце.