В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония

В Америке наконец-то сумели подвести итоги прошлого кино-года. Накануне, 25 апреля, прошла ежегодная церемония раздачи самых престижных в сфере кинематографа статуэток "Оскар". Пальму первенства среди фильмов взяла американская драматическая кинолента-вестерн "Земля кочевников".



При этом история пожилой американки, которая, потеряв заработок, переселилась в фургон и отправилась кочевать по пустынным западным территориям США, завоевала расположение киноакадемиков и в других номинациях. Так, режиссер картины Хлоя Чжао и исполнительница главной женской роли Фрэнсис Макдорманд тоже не ушли с пустыми руками. Талантливые женщины получили по своей заветной статуэтке.

В этом году не остался без престижной награды любимец миллионов зрителей по всему миру 83-летний Энтони Хопкинс. Желанное поощрение знаменитый американский и британский артист получил за работу в фильме "Отец".

В номинации лучшая кинолента на иностранном языке победу одержала датская картина "Еще по одной". Фильм повествует о социальном эксперименте, в рамках которого четыре товарища решили в течение некоторого времени постоянно поддерживать определенный уровень алкогольного опьянения.

Также приз получил впечатлявший многих мультик "Душа". В номинации за самый оригинальный сценарий статуэтку за фильм "Девушка, подающая надежды" взял Эмиральд Феннел.

Лучшей музыкальной композицией признан трек Fight for You из киноленты "Иуда и черный мессия".