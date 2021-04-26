Зрители указали на более достойного кандидата на вылет

На очередном выпуске популярного шоу "Маска" звездное жюри приняло решение рассекретить Неваляшку. В костюме этого персонажа скрывался известный певец Стас Пьеха. Многие зрители раскритиковали решение судей, а в особенности Филиппа Киркорова. Именно он настоял, чтобы на проекте остался Заяц, который немалому числу россиян кажется не таким талантливым, как Неваляшка.



Свой гнев телезрители выразили в социальных сетях жюри. Многие поклонники шоу рассчитывали увидеть поражающего своими вокальными способностями артиста в финале программы. Однако Стасу Пьехе пришлось уйти.

В комментариях у Филиппа Киркорова под постом с Неваляшкой народ себя не сдерживал. Поклонники прямо написали, что считают такой поступок судей настоящим предательством.

"Открыли самую лучшую маску… И просто самого лучшего человека! Жалко", "Обидно, расстроилась...Неваляшка должен был быть в финале...", "Просто предали Неваляшку", "Несправедливо! Неваляшка реально сильнее Зайца всегда был!" – пишут разочарованные россияне.

Недовольные зрители также отметились на странице еще одной судьи певицы Валерии. Там люди укорили Киркорова за покровительство Зайцу.

"Я в шоке. Как он обыграл всех! Я болела за этот персонаж", "Да ну, нафиг! Ждала Неваляшку в финале!", "Я очень люблю этого артиста! Жалко, что его открыли, очень жаль", "Я думала его оставят, и Заяц уйдет. Так как вокал у Зайца никакой. Но Киркоров оставил его", – негодуют пользователи Сети.

К слову, недавно бывший участник телепроекта выдвинул неожиданную версию по поводу самого таинственного персонажа. По мнению Кирилла Туриченко, под маской Ламы скрывается Николай Басков.