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На очередном выпуске популярного шоу "Маска" звездное жюри
приняло решение рассекретить Неваляшку. В костюме этого персонажа скрывался
известный певец Стас Пьеха. Многие зрители раскритиковали решение судей, а в
особенности Филиппа Киркорова. Именно он настоял, чтобы на проекте остался
Заяц, который немалому числу россиян кажется не таким талантливым, как
Неваляшка.
Свой гнев телезрители выразили в социальных сетях жюри. Многие поклонники шоу рассчитывали увидеть поражающего своими вокальными способностями артиста в финале программы. Однако Стасу Пьехе пришлось уйти.
В комментариях у Филиппа Киркорова под постом с Неваляшкой народ себя не сдерживал. Поклонники прямо написали, что считают такой поступок судей настоящим предательством.
"Открыли самую лучшую маску… И просто самого лучшего человека! Жалко", "Обидно, расстроилась...Неваляшка должен был быть в финале...", "Просто предали Неваляшку", "Несправедливо! Неваляшка реально сильнее Зайца всегда был!" – пишут разочарованные россияне.
Недовольные зрители также отметились на странице еще одной судьи певицы Валерии. Там люди укорили Киркорова за покровительство Зайцу.
"Я в шоке. Как он обыграл всех! Я болела за этот персонаж", "Да ну, нафиг! Ждала Неваляшку в финале!", "Я очень люблю этого артиста! Жалко, что его открыли, очень жаль", "Я думала его оставят, и Заяц уйдет. Так как вокал у Зайца никакой. Но Киркоров оставил его", – негодуют пользователи Сети.
К слову, недавно бывший участник телепроекта выдвинул неожиданную версию по поводу самого таинственного персонажа. По мнению Кирилла Туриченко, под маской Ламы скрывается Николай Басков.
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