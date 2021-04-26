Звезды не стало на 81-м году жизни

26 апреля стало известно о трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинул знаменитый артист советского периода Анатолий Салимоненко. Больше всего российскому телезрителю этот актер запомнился по роли в популярной киноленте "Аэропорт со служебного входа".



Пока неизвестно, что послужило причиной ухода Анатолия Андреевича. На момент смерти знаменитости было 80 лет. По предварительным данным, криминала в этом деле нет, пишет "Пятый канал".

Салимоненко много выступал на театральных подмостках, отмечает РИА ФАН. Советские ценители культурного досуга любили посещать спектакли, в которых был задействован артист. Речь идет о постановках "Собачье сердце", "Татьяна Репина" и других.