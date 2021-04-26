Актер приспособился к новым условиям

С того дня, как Михаилу Ефремову вынесли приговор – 8 лет лишения свободы, – миновало почти полгода. За это время в жизни знаменитости многое изменилось. В первом интервью из заключения он рассказал, чем теперь занимается, как его самочувствие, и раскрыл правду о разладе с женой Софьей Кругликовой.

Журналистка поинтересовалась недавним свиданием актера с женой. Она спросила, подбодрила ли его та встреча и на самом ли деле в семье возник конфликт.

Ефремов ответил, что все прошло отлично. И заявил, что у него "никакого разлада" с супругой нет. Знаменитость волнует "собственное благополучие" и то, чтобы в семье все было хорошо. Все остальное не больно тревожит.

В целом отбывший из Москвы в тюрьму под Белгородом актер приспособился к новым условиям. Психологически он чувствует себя "со знаком плюс". Здоровье не окрепло, болезни, которыми страдал на воле, остались.

За состоянием знаменитости внимательно наблюдают врачи. Когда он неважно себя чувствует отстраняют от работ, хотя эти запреты актер зачастую нарушает, что бы находиться среди людей, добавил его адвокат Петр Хархорин.

К строгому порядку Михаил Олегович, по его же словам, привык не сразу. На это ушло около трех месяцев. При этом защитник сказал, что Ефремов заметно изменился, выглядит "гораздо лучше". Он "не похудел, не осунулся".

В колонии актер читает. Его радуют футбольные матчи, на которых может бывать как болельщик и зритель.

Ефремов надеется, что приговор ему все же смягчат. То, что с ним произошло, он называет "трагедией". Однако "попробует" справиться, если даже придется отбывать весь назначенный судом срок, передает корреспондент StarHit.



Ранее сообщалось о предстоящем суде над тремя свидетелями по делу Михаила Ефремова. Их обвиняют в даче ложных показаний.

Также стало известно, что бывшая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина не собирается навещать своего бывшего супруга в колонии. Об этом рассказала она сама.