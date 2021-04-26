Драка Александра Паля и хоккеиста: что известно

Драка Александра Паля и хоккеиста: что известно
Фото: мвд.рф
По некоторым данным, актера задержали

В прессе активно обсуждается история со знаменитым артистом Александром Палем и хоккеистом Кевином Антиповым. Информация поступает противоречивая. Говорят, что звезда "Елки 1914" и нашумевшего фильма "Верность" жестоко избил спортсмена.

По имеющимся в распоряжении "РЕН ТВ" сведениям, Паля вместе с еще одним предполагаемым хулиганом схватили стражи порядка. Мужчин подозревают в нападении на экс-хоккеиста молодежной лиги. Антипов сам обратился к правоохранителям, заявив, что стал жертвой знаменитого актера.

Со слов спортсмена выходит, что проявивший агрессивность артист находился под действием алкоголя. Обидчики били хоккеиста ногами и серьезно повредили ему голову.

Однако сам Александр Паль объявил, что вообще не в курсе кровавого инцидента. При общении с прессой он заверил журналистов, что полицейские его не задерживали и ни с каким хоккеистом он не дрался, передает НТВ.

Впрочем, позже в телеграм-канале Life Shot была опубликована информация, согласно которой Паль якобы все же признался в участии в драке. Журналисты пишут, что артист разъярился после того, как хоккеист попытался справить нужду рядом с его машиной. В итоге он с товарищами отпинали спортсмена, которого из-за травм пришлось госпитализировать. Ресурс также разместил кадры драки.

Как пишет URA.RU, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Однако официальных подтверждений данной информации пока нет.

Ольга ФЕДОРОВА

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