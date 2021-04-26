Провальные образы на "Оскаре-2021": кто из звезд прогадал с нарядом

Холли Берри. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Риз Уизерспун. Фото: Matt Sayles/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Хлоя Чжао. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Гленн Клоуз. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Реджина Кинг. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ряд звезд продемонстрировали весьма странный взгляд на моду

Накануне, 25 апреля, прошла очередная церемония с раздачей статуэток "Оскар". Некоторые знаменитости решили компенсировать отсутствие творческих побед в минувшем году яркими нарядами, вызвавшими бурные обсуждения.

Холли Берри

Звезда популярной киноленты "Женщина-кошка" поразила народ необычным образом. В целом, платье было достаточно симпатичным – при выборе наряда Холли отдала предпочтение лавандовому цвету. Однако огромный громоздкий бант на талии испортил все впечатление. В итоге критики весьма невысоко оценили образ знаменитости.

Холли Берри. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Гленн Клоуз

Певица и продюсер Гленн Клоуз выбрала для выхода на ковровую дорожку весьма экстравагантный наряд. Дама надела черные брюки, а поверх них ярко-синее платье в блестках. Аляповатый образ не всем пришелся по душе.

Гленн Клоуз. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Риз Уизерспун

Звезда известного фильма "Блондинка в законе" решила похвастаться дорогими украшениями. Артистка нацепила на себя бриллиантовый браслет, серьги и кольца. При этом такие богатства плохо сочетались со скромным красным платьем в пол. Ленты на груди знаменитости тоже не всем пришлись по вкусу.

Риз Уизерспун. Фото: Matt Sayles/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Хлоя Чжан

Получившая главный приз премии как "Лучший режиссер" Хлоя Чжан удивила публику мешковатым нарядом с оригинальным разрезом рукавов. Также две косички показались некоторым не совсем уместной прической для 39-летней звезды.

Хлоя Чжао. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Реджина Кинг

Известная американская актриса и режиссер явились на торжественную церемонию в атласном платье голубого цвета с металлическим оттенком. Наряд облегал фигуру 50-летней знаменитости и в целом выглядел неплохо. Однако огромные оттопыренные рукава, напоминающие крылья, явно были лишними в этом образе.

Реджина Кинг. Фото: Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА

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