Сын Газманова занялся стрельбой на фоне угроз после шоу Малахова

Сын Газманова занялся стрельбой на фоне угроз после шоу Малахова
Родион и Олег Газмановы. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
39-летний певец решил развеяться в обществе отца и брата

Сын Олега Газманова Родион накануне рассказал в личном микроблоге, что он занялся стрельбой. По словам наследника артиста, к данному виду деятельности он решил прибегнуть по одной причине – чтобы "сбросить агрессию" после нападок со стороны общественности.

Дело в том, что несколько дней назад Родион появился в студии передачи "Прямой эфир". Гости шоу обсуждали историю, связанную с жизнью медведицы Машки на испытательно-тренировочной станции. Зоозащитники были уверены в том, что к зверю там относятся плохо. Что касается Газманова-младшего, то он поставил под сомнение заявления волонтеров. Мол, они привели недостаточно доказательств, подтверждающих жестокое обращение с животным.

После выхода передачи певец пожаловался на то, что он стал объектом травли. Родион сообщил, что комментарии и личные сообщения в его микроблоге наполнили гневные послания от защитников животных. Более того, доходило даже до реальных угроз.

Устав от негатива, сын исполнителя хита "Ясные дни" решил развеяться, чтобы избавиться от напряжения.

"Почитав некоторые комментарии отдельных пользователей, я решил, что срочно нужно сбросить агрессию. Поэтому надо пострелять", – заявил он.

Компанию артисту составили его знаменитый отец и брат Филипп. Судя по опубликованным в разделе "сторис" видео, у Родиона хорошо развита меткость. Примечательно, что в тире певец попробовал новый вид оружия.

Анастасия ГОРЮНОВА

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