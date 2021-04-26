Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попала в больницу

Звезда "Бриллиантовой руки" Светличная попала в больницу
Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Подробностей ее самочувствия пока нет

Стало известно о госпитализации Светланы Светличной. По имеющимся данным, актриса находится в московской больнице имени Юдина.

Как сообщает "Комсомольская Правда", звезду кинокартины "Бриллиантовая рука" доставили в медучреждение с подозрением на инсульт. Однако других подробностей относительно того, как себя чувствует Светлана Афанасьевна, пока нет.

Оказалось, что близкий друг Светличной Иван Николаев, которого подозревали в романе с ней, не был в курсе обострения проблем со здоровьем у актрисы.

Николаев посоветовал обратиться за более подробной информацией к сыну знаменитости. По словам актера, отношения между звездной матерью и наследником наладились.

"Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте", - добавил Иван.

Напомним, некоторое время назад разразился скандал между Светличной и ее родными. Артистка обвинила сына и внучку в том, что они всячески пытаются сжить ее со свету. Таким образом родственники кинозвезды якобы хотят заполучить ее квартиру.

Теперь же, если верить рассказу Николаева, топор войны было решено закопать. Кстати, актер отметил, что до госпитализации ничто во внешнем виде Светланы Афанасьевны на намекало на ухудшение ее состояния.

Иван пообещал связаться с родственниками 80-летней актрисы и поспособствовать ее скорейшему выздоровлению. 

Ранее клинический психолог Елена Перелыгина забила тревогу из-за пропажи Светличной. В январе этого года артистка перестала выходить на связь. Специалист выразила опасения, что актриса стала жертвой мошенников, которые решили воспользоваться ее добротой и наивностью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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