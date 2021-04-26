Шутка за 84 миллиона рублей: на известного комика Соболева подали в суд

Шутка за 84 миллиона рублей: на известного комика Соболева подали в суд
Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut
Об инциденте юморист рассказал в личном микроблоге

Илья Соболев на своей странице в "Инстаграм" сообщил о том, что на него подали иск в суд. Инициатива исходила от юриста Леонида Тарантова, проживающего в городе Тольятти.

Юморист объяснил, что все началось с шоу "Можно ваш телефончик?". Правила передачи таковы: ведущий забирает у участника смартфон и озвучивает разные задания, связанные с тем или иным контактом в его записной книжке.

Например, в ноябре позапрошлого года одному из участников по имени Николай выпало следующее задание – отправить аудиосообщение с шутливым подтекстом мужчине по имени Леонид. Нужно было произнести фразу: "Почему о том, что ты <человек нетрадиционной сексуальной ориентации>, я узнаю в последнюю очередь?".

Николай выполнил задание. Вскоре об этом все забыли. Однако спустя некоторое время объявился некий Леонид Тарантов, который заявил, что он – тот самый человек, которому пришло обидное послание.

В октябре 2020 года юрист из Тольятти обратился в суд, требуя от Соболева заплатить ему 84 миллиона рублей. Примечательно, что этому предшествовало обострение у него финансовых трудностей. Так, мужчина не смог выплатить кредиты и попросил признать себя банкротом.

Комик считает, что Тарантов решил поправить свое финансовое положение за счет него.

"Решив, что известный блогер сможет ему заплатить, он предъявил к Илье иск на 84 млн.руб., в котором утверждает, что лично Илья оскорбил его", – рассказал Соболев.

На данный момент иск рассматривается Петроградским районным судом города Санкт-Петербурга, передает URA.RU. Представителям органа правосудия необходимо выяснить, действительно ли сообщение было адресовано именно Леониду Тарантову. 

Ранее Илья Соболев и другие юмористы пошутили над выходкой Владимира Жириновского. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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