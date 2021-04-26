Певец растрогал многочисленных поклонников

Накануне на инстаграм-странице Валерия Меладзе появилась первая фотография с новорожденной дочерью от Альбины Джанабаевой. Напомним, пополнение в звездном семействе произошло 14 апреля.

На снимке Валерий Шотаевич нежно держит крохотную руку наследницы. При этом лицо ребенка не запечатлено на фото. Единственное, что можно увидеть – это надетый на девочку белый костюм, украшенный нежно-розовыми цветами.

"Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки", – трогательно написал Меладзе.

Пользователи Сети остались в восторге от этого кадра. Они поспешили поделиться своими эмоциями от увиденного в разделе комментариев.

"Господи, какая красота!!!", "Как же повезло малышке с родителями, просто Вы заново покорили мое сердце. Счастья Вам и Вашей семье, прекрасный папа, муж и артист", "Как же это мило", "Маленькое чудо", – отметили подписчики.

Многие пожелали дочери знаменитости расти здоровой и не встречать на своем пути трудностей, а новоиспеченным родителям – спокойных ночей и благополучия.

Примечательно, что имя наследницы исполнитель хита "Небеса" до сих пор держит в тайне. Не выдает секрета и экс-солистка группы "ВИА Гра".

Напомним, у Меладзе и Джанабаевой уже есть двое общих детей – 17-летний Константин и 6-летний Лука. Также у Валерия Шотаевича имеются три дочери от первого брака – Инга, Софья и Арина.

Ранее Джанабаева высказалась о третьей беременности. Певица призналась, что супруг окружил ее заботой и любовью, пока она вынашивала дочь.