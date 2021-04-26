Чем занимается и как выглядит дочь Кончаловского и Толкалиной

Чем занимается и как выглядит дочь Кончаловского и Толкалиной
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Пойти по стопам родителей девушка не захотела

В 2001 году у Егора Кончаловского родилась дочь Мария. Ребенка кинорежиссеру подарила Любовь Толкалина. В 2017 году сценарист и актриса разошлись, и наследница осталась жить с матерью. Сейчас Марии 19 лет. Девушка не захотела пойти по стопам звездных родителей. Она приняла решение покорить модельный Олимп.

Михалкова-Кончаловская приняла участие в шоу "Ты – топ-модель", которое показывают по телеканалу ТНТ. Однако наследница кинорежиссера не смогла задержаться в проекте надолго. Покинув его, красавица не отступилась от своей мечты.

В итоге Марии улыбнулась удача. Девушку пригласили принять участие в модном показе SERGEY SYSOEV FASHION SCHOOL. Об этом она рассказала в личном микроблоге.

Начинающая модель призналась – этот показ стал для нее третьим по счету. Примечательно, что Михалкова-Кончаловская даже не надеялась на то, что ее возьмут.

"Пришла даже без каблуков) Мне их быстро нашли в агентстве", - рассказала она.

Девушка поблагодарила мать за то, что та во всем поддерживала ее. Кстати, актриса присутствовала на выступлении дочери.

Стоит отметить, что у Толкалиной и наследницы сложились очень теплые отношения. Они часто выходят в свет вместе. Так, например, несколько дней назад Любовь и Мария появились на красной дорожке Московского международного кинофестиваля.

Что касается отношений девушки с отцом, то они не отличаются особой гармоничностью. Кончаловский с опаской относится к увлечениям дочери. Также сценариста волнует тот факт, что Мария похудела на 30 килограммов, чтобы добиться своей цели.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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