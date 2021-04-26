Мероприятие состоится летом

Организаторы музыкального шоу "Премия МУЗ-ТВ 2021" не стали включать Ольгу Бузову в состав ведущих церемонии. Решение было объявлено на гала-ужине.

Годом ранее звезду "Дома-2" включили в состав, однако из-за пандемии мероприятие перенесли. В СМИ пронесся скандал, так как организаторы назначили Бузову вместо Леры Кудрявцевой, которая более десяти лет встречала звезд на красной дорожке. Артистка затаила смертельную обиду на старых коллег, о решении которых узнала только из медиа.

Так, более месяца организаторы хранили в секрете имя последнего ведущего. До этого зрители знали имена "тройки" – Ревва, Собчак и Ивлеева. В конце прошлого месяца телезрителям пообещали, что премию будет вести квартет, однако имя хранили в тайне. В итоге же 26 апреля стало известно, что загадочным ведущим оказался Дмитрий Нагиев.

Сам артист рассказал, что Ревву оставили без напарника, однако он спасет коллегу. Таким образом, передает сайт "Комсомольская правда", на смену Галкину придет Нагиев, а вместо Бузовой в состав включили Анастасию Ивлееву.

Как отмечает источник, в 2021 году премия "МУЗ-ТВ" состоится 4 июня во дворце "Мегаспорт". Награждение пройдет по итогам двухлетия из-за коронавирусной инфекции.

На днях стало известно, что звезда "Дома-2" получила приглашение от руководства Первого канала на кресло жюри "Клуба веселых и находчивых". Бузова с восторгом призналась своим поклонникам, что в скором времени появится перед телезрителями на экранах в легендарной программе, об участии в которой она мечтала с раннего детства.