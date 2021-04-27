Вскрылись подозрительные обстоятельства смерти Марадоны

Вскрылись подозрительные обстоятельства смерти Марадоны
Диего Марадона. Фото: Alexander Wilf/Russian Look/www.globallookpress.com
Свидетельства медиков расходятся

Одного из самых знаменитых в мире футболистов Диего Марадоны не стало осенью прошлого года. Однако разбирательства вокруг его смерти тянутся до сих пор. Прессе стало известно, что в обстоятельствах ухода именитого спортсмена на тот свет есть некоторые странности.

Расследованием кончины некогда блистательного игрока сборной Аргентины занимается особая медкомиссия – высококвалифицированных экспертов созвали специально для определения всех деталей трагедии. Так вот, члены комиссии уверяют, что Диего испустил дух в период с 4 до 6 утра 25 ноября во время сна.

Однако эти сведения полностью расходятся с информацией, предоставленной медицинским персоналом, который был рядом, когда "Руке Бога" стало плохо, передает местный канал TN.

Так, врач, который первым прибыл к именитому футболисту, констатировал кончину в 13:15. Перед этим доктор в течение 45 минут пытался привести Марадону в чувство. Кроме того, по делу о смерти легендарного спортсмена была допрошена медсестра Даяна Мадрид. Женщина уверяла, что Диего утром просыпался.

По всей видимости, что действительно произошло в тот злополучный день, придется еще выяснять.

К слову, недавно стало известно, что 60-летний футболист много выпивал перед смертью. По некоторым данным, он мог смешивать медицинские препараты с алкоголем.

Ольга ФЕДОРОВА

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