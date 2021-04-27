"Какой негодяй это придумал?": Меладзе сбежал от журналистов после вопросов о брате

"Какой негодяй это придумал?": Меладзе сбежал от журналистов после вопросов о брате
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Окруженный репортерами певец пришел в ярость

Накануне в мире российского шоу-бизнеса буквально прогремел гром: Ани Лорак обвинила Константина Меладзе в том, что он предлагал ей слишком "близкие отношения" в обмен на популярность и продвижение. 

Пока никаких комментариев от продюсера ВИА "Гры" не поступало, поэтому журналисты решили взяться за его брата. Валерий Меладзе появился на гала-ужине премии "МУЗ ТВ". 

Когда артиста, пребывавшего в хорошем настроении, спросили про брата и его якобы домогательства, Меладзе тут же нахмурил брови и обвинил СМИ в распространении грязных и лживых слухов. 

"Какой негодяй это придумал?"

– недоумевал Валерий. 

В итоге певец, который понял, что ни о чем другом его сегодня спрашивать не будут, сбежал от акул пера. Уже забравшись и в без того забитый лифт, Меладзе начал грозить журналистам пальцем, отчитывая их за то, что они задают "ужасные вопросы", пишет "Комсомольская правда". 

"Научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!"

– посоветовал исполнитель хита "Красиво" охотникам за сенсацией. 

Кстати, похоже, что организаторы ужина не знали о скандальном интервью Лорак, потому во время мероприятия Каролина и Меладзе сидели на одним столом. Неясно, чем это в итоге закончилось, но понятно точно – чувствовали себя артисты точно не очень комфортно. 

Ранее Лорак намекнула на домогательства Меладзе. Украинская певица в студии "Судьба человека" рассказала, какие условия сотрудничества предлагал ей продюсер. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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