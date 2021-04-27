"Вот к чему приводит развод": свежее фото Прилучного ужаснуло россиян

"Вот к чему приводит развод": свежее фото Прилучного ужаснуло россиян
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже самые преданные фанаты с трудом узнали мажора

Похоже, что у Павла Прилучного очень насыщенный график: за последние пару дней звезда "Закрытой школы" успел сходить и на вечернее шоу к Ивану Урганту, и поговорить с Федором Бондарчуком о мире кино. 

Экс-супруг Агаты Муцениеце поспешил поделиться с поклонниками фотографиями со съемочных площадок. Однако вряд ли артист рассчитывал, что вместо привычного восхищения столкнется с критикой. 

В комментариях под свежим фото Прилучного найти хвалебные комментарии сложно. Вместо этого пользователи "Инстаграма" спорят и пытаются угадать, почему их кумир выглядит таким отекшим. 

Одни считают, что у Павла слишком напряженный график, поэтому он даже не успевает поспать. Другие уверены, что актер пристрастился к алкогольным напиткам. Третьи же журят Прилучного за лишний вес. 

"Если для вас это красиво – мне вас жаль. Павел, пока не поздно, измените свою жизнь", "Фото называется: мажор вернулся от бабули", "Что с тобой не так? Постарел", "Прилучного не узнать, отекший или разжиревший?", "Ужас! Прямо сильно набрал вес! Вот к чему приводит развод", 

– написали в комментариях под свежим снимком. 

Сам мажор на такие нелестные комментарии поклонников никак не реагирует. 

Ранее избранница актера Мирослава Карпович откровенно рассказала о своих чувствах к Прилучному. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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