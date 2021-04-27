Девушка откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Звездное семейство Анастасии Заворотнюк уже много месяцев борется за выздоровление знаменитой актрисы и самой "прекрасной няни" страны. Теперь на семью обрушилась новая напасть – у наследницы артистки Анны появились проблемы с глазом.



Заворотнюк пытается вылечиться уже несколько недель. Анна решила сразу не рассказывать многотысячной армии поклонников о своей проблеме, однако оперативно справиться с недугом не удалось, и девушка все же сообщила фанатам, что с ней стряслось. Оказалось, у блогерши сильно воспалился глаз. При этом проблемы действительно серьезные. По словам докторов, Анне может потребоваться хирургическое вмешательство. Неприятные вести наследница именитой актрисы рассказала на своей странице в "Инстаграм" в разделе "истории".

Девушка призналась, что больше всего ее пугает перспектива возможной операции. Врачи установили, что Заворотнюк страдает от халязиона – воспаления края века. Анне уже предложили прооперироваться, однако блогерша пока не готова к такому шагу. Дочь страдающей от онкологии знаменитости надеется справиться с недугом без вмешательства хирурга.

К слову, недавно стало известно о еще одной проблеме семейства Заворотнюк. Выяснилось, что Анастасию лишили всего бизнеса. Новая напасть пришла со стороны налоговиков.