ТНТ отказался звать Бородину в новое шоу Бузовой

ТНТ отказался звать Бородину в новое шоу Бузовой
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая продолжит вести "Перезагрузку"

В эфире телеканала ТНТ продолжаются перемены. В этот раз руководство решило раньше времени закрыть "ББ-шоу", которое имело неплохие рейтинги. Последний выпуск выйдет в начале мае, хотя изначально съемки планировали продолжать минимум до июня. У поклонников сразу же возник вопрос: что будет с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой? 

У едва ли не главной звезды ТНТ вскоре появится свое шоу. Поговаривали, что так руководство телеканала решило поблагодарить телеведущую за преданность и отказ вести "Дом-2" на другом канале. По задумке к Бузовой будут приходить именитые гости, играть в различные игры, а заодно и делиться забавными историями из жизни. 

А вот соведущей Ольги места в новой передаче, судя по всему, не нашлось. 

"Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести "Перезагрузку" на канале", 

–  рассказал источник StarHit. 

Также Ксения продолжит быть ведущей известной телестройки, но теперь уже на телеканале "Ю". Правда, мало кто верит в успех "Дома-2". Даже создатель шоу отметил, что проект превратили в "настоящую клоаку". По мнению Валерия Комиссарова, шоу просуществует не более месяца, а затем будет закрыто. 

Напомним, что ранее Ольга Бузова смогла исполнить свою мечту. После увольнения звезды ТНТ ее позвали попробовать себя в роли жюри КВН. Телеведущая призналась, что это вызвало у нее целую бурю эмоций. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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