Сын раскрыл подробности состояния экстренно госпитализированной Светличной

Звезду советского кино скоро выпишут

Накануне Светлана Светличная была экстренно госпитализирована. Изначально СМИ посчитали, что причиной недомогания стало подозрение на инсульт. 

Однако эта информация не подтвердилась. Сын звезды "Бриллиантовой руки" рассказал, что в скором времени актриса будет выписана из больницы, пишет телеграм-канал "РИА "Новости". 

Как оказалось, причиной госпитализации стали проблемы  с артериальным давлением, уточняет телеканал "360". К счастью, врачи быстро привели артистку в чувство, но все-таки решили на некоторое время оставить ее в больнице. 

Напомним, что ранее Светличная напугала друзей, перестав выходить на связь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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