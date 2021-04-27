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Накануне Светлана Светличная была экстренно госпитализирована. Изначально СМИ посчитали, что причиной недомогания стало подозрение на инсульт.
Однако эта информация не подтвердилась. Сын звезды "Бриллиантовой руки" рассказал, что в скором времени актриса будет выписана из больницы, пишет телеграм-канал "РИА "Новости".
Как оказалось, причиной госпитализации стали проблемы с артериальным давлением, уточняет телеканал "360". К счастью, врачи быстро привели артистку в чувство, но все-таки решили на некоторое время оставить ее в больнице.
Напомним, что ранее Светличная напугала друзей, перестав выходить на связь.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер